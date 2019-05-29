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大立光與台積電弱勢 台股盤中失守半年線

最新更新：2019/05/29 11:11

（中央社記者吳家豪台北29日電）受華為禁制令影響，股王大立光遭日系外資調降評等至中立，目標價大砍千元至4185元，今天大立光股價跳空開低，跌逾3%，台積電也創波段新低，台股失守半年線約10251點。

台股加權指數早盤最低下探10227.44點，至10時43分左右跌勢收斂，來到10297.08點，下跌15.23點，跌幅0.15%，成交值新台幣475.5億元，預估量能約1000億元。電子股跌0.29%，金融股跌0.13%。

外資連5賣的權值股大立光早盤跳空開低，跌幅超過3%，最低來到3580元，成交量超過500張；台積電也表現弱勢，盤中下探227元，寫下波段新低；日K連10黑的鴻海同樣開低走低，下跌0.42%，來到70.9元。

二線光學元件族群的亞光盤中最低來到71元，跌幅超過1.3%，寫下波段新低；玉晶光跌破300元，盤中低點289元，也創波段新低。

華冠投顧分析師鍾騏遠表示，大盤跌破半年線，主要受到台積電跳空下跌所影響，觀察美中貿易戰影響比較多還是在蘋概股、美系半導體族群；今天多方主流的個股輪動到生技類股，也可留意台商回流相關的營建、資產、租賃族群。（編輯：郭萍英）1080529

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