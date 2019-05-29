今年29.5%廠商有計畫調薪 占比為19年來次高

（中央社記者潘姿羽台北29日電）主計總處調查指出，今年已調升或預計調升經常性薪資的廠商達29.5%，雖然不及去年的31.7%，但若完全實現調薪計畫，將是2001年以來、近19年的次高水準。

主計總處今天發布事業人力僱用狀況調查，2019年已調升或預計調升經常性薪資的廠商佔29.5%，其中員工人數規模100人以上廠商已調升薪資或預計調薪的比率超過6成。

主計總處指出，去年經濟穩步增長，2018年工業及服務業廠商全年調升經常性薪資占比達31.7%，不只較上年增加3.5個百分點，也是2001年以來最高；今年有計畫調薪廠商的比率仍在相對高點，多少也反映了去年景氣擴張的情勢。

至於員工人數規模100人以上的廠商，已調升或預計調薪的比率超過6成，主計總處官員分析，公司規模愈大、調薪比率愈高，可能代表大公司有較完整的調薪制度，會定期檢討薪資水準。

今年已調升或預計調升經常性薪資的廠商雖創近19年次高，但因調薪計畫尚未實現，未來可能還有變數，不過觀察去年已落實的調薪情形，2018年各行業中，以金融及保險業調薪廠商比率達76.7%最高，製造業43.1%居次，電力及燃氣供應業37.1%排名第三。

至於廠商調薪原因，調查顯示，2018年廠商調升經常性薪資優先考慮因素以「員工個人表現」占49.7%最多，配合「基本工資調整」占了40.7%居次，「營利狀況較佳」則以36.2%，排名第三。

官員也說，從廠商調薪原因可以看出，相較於早期齊頭式的調薪方式，現在公司更傾向於「論功行賞」，依員工績效來調薪給予獎勵。（編輯：林孟汝）1080529