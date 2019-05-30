台灣衝5G 沈榮津：與歐盟合作智慧工廠無人機

（中央社記者江明晏台北30日電）經濟部長沈榮津表示，今年是全球5G商用元年，5G產業的決戰點在於「應用」，台灣與歐盟5G合作計畫今年進入新期程，預計10月開始在智慧工廠和無人機等項目進行場域及應用合作。

由經濟部指導、5G辦公室主辦的「第六屆台北5G國際高峰會」今天在台北國際會議中心登場，邀集英國、日本發展5G通訊的官方代表、印度電信業者信實資訊通信（Reliance Jio）來台與會，搭建與國際5G脈動接軌的平台。

沈榮津表示，綜觀全球5G發展現況，有超過10個國家完成5G頻譜釋照，美、韓、歐也在4月開始推出5G行動服務，英國宣布於5月底開始5G商用。2019年第一波5G商用各國已快速開展。

沈榮津也指出，台灣首波5G釋照也正積極準備，預計將於2020年商用，期望加速5G邁向商用化腳步，推動台灣5G建置、促進相關產業及新興商業營運模式發展。5G產業決戰點在「應用」，台灣目前同步發展5G技術與應用，並篩選具市場規模的應用領域，包含智慧工廠、智慧醫療、智慧展館等應用。

他也表示，台灣在5G累積的能量與成果受國際肯定，台灣與歐盟5G合作計畫，今年進入新的期程，預計於10月開始在智慧工廠和無人機等項目進行場域及應用合作，擴大5G/B5G的合作規模；台灣也積極連結國際組職及機構，已爭取到IEEE GLOBECOM 於2020年來台舉辦，將整合5G計畫成果與國內業者製造能量及創新服務應用，吸引國際大廠共同拓展國際合作商機。

沈榮津說明，目前經濟部也推動成立兩個5G國家隊，中華電信領航隊以及遠傳5G先鋒隊，分別針對娛樂場館及智慧車載領域發展並部署；經濟部也積極規劃其他的5G場域，在智慧展館方面，與外貿協會規劃於南港展覽館布建5G網路，未來可提供AR展場3D導航、智慧推播等創新服務體驗。

他表示，智慧醫療方面，也與大型醫院如三軍總醫院，洽談5G混合實境(MR)遠距即時諮詢等智慧醫療應用。智慧製造方面，與石化及半導體等產業進一步規劃結合5G技術，進行場域巡檢、檢修及即時指導相關應用合作。（編輯：林興盟）1080530