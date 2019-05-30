跨境匯兌有限執照發放 顧立雄：參考歐盟做法

（中央社記者邱柏勝台北30日電）新創業者櫻桃支付（CherryPay）向金管會申請進入沙盒實驗，至今尚未核准。金管會主委顧立雄今天表示，櫻桃支付還在補件中，主因是匯兌對象與金額完全沒限制，無法符合洗錢防制要求。

他強調，未來針對這種「跨境匯兌」的有限證照發放，將參考歐盟法案第二號支付服務指令（PSD2）的兩個概念，也就是支付對象與金額，從這兩層面來思考證照的發放。

櫻桃支付的商業模式，是資金並未實際匯出，但卻可透過櫻桃支付建置的網路媒合平台，找到不同國家但各自對兩國貨幣有需求的客戶，在線上直接完成匯兌，但對客戶來說只有進行國內轉帳，因此交易手續費省下很多，這對日益增加的跨境網購族來說，是相當大的利多，但也衍生洗錢防制的爭議。

為此，櫻桃支付申請進入沙盒實驗，但目前金管會仍未核准，並要求補件。顧立雄今天上午接受媒體訪問時指出，櫻桃支付的交易對象與金額幾乎沒有限制，如何能符合洗錢防制的要求，「這部分它要下蠻大的功夫」。

顧立雄說，跨境匯兌要做好風險管理，首要就是匯兌對象能夠明確，風險才能減少。但櫻桃支付如何在實際交易確保，這是必須思考的問題。如果櫻桃支付是只有小額付款，或是掛在電商之下，只做購物用途，這對象就很明確，也是一種限縮，但這要看櫻桃支付怎麼做。

至於針對跨境匯兌發放有限證照，顧立雄表示，歐盟的第二號支付服務指令（PSD2）有兩大概念，一是交易目的，二是金額；日前金管會也核准新創業者申請移工跨境匯兌業務進入沙盒實驗，就是在金額與對象上予以控管。未來發放有限證照，也會根據這兩個概念。（編輯：林興盟）1080530