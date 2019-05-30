電子股走強 台股反彈上漲

（中央社記者潘智義台北30日電）費城半導體指數小漲5.27點，帶動今天台股電子股走強，蘋概股3王領軍反彈，收盤上漲81.21點。法人認為，台股成交量能不足，後續仍要觀察費半指數是否真正走穩。

加權指數終場收在10382.99點，上漲81.21點，成交值新台幣957.22億元，八大類股當中，食品、紡織類股下跌，機電、金融類股上漲。

電子股上漲1.04%，蘋概股3王台積電收在231元，上漲0.65%。蘋果光學鏡頭供應商大立光盤中一度走高，收在3590元，下跌0.69%。鴻海收在73.4元，上漲1.66%。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，雖然美股道瓊工業指數下跌，但與台股連動密切的費城半導體指數尾盤翻揚，帶動今天台股電子股轉強，大盤也出現相對較佳的短線反彈，站到5日均線約10329點之上，技術指標KD呈現底部黃金交叉，為投資人帶來正面的信心。

不過，蔡明翰指出，台股在缺乏量能的情況下，低檔小幅反彈，即便下檔有支撐，後面的續航力仍待觀察。

蔡明翰分析，費城半導體指數近日走勢偏弱，這次只是尾盤走揚，喘一口氣，要待費半指數近期跌勢真的告一段落，仍須回到5日線1317點之上，才能進一步帶動台股出現像樣的波段反彈行情。

另外，新台幣持續貶值，人民幣走弱，但近日未再進一步破底，資金自亞股流出速度減緩，只要人民幣不再破底，新台幣可望止穩。

他認為，今天台股彈漲仍先保守看待，不必在短線反彈之際追高，畢竟反彈格局未真正完成，近期仍有拉回可能，宜在底部有撐的情況下，逢低分批進場，買黑不買紅，先前跌深的5G概念股、華為供應鏈股，可逢低留意布局機會。（編輯：楊玫寧）1080530