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林百里列席部務會議談AI 經濟部開首例

最新更新：2019/05/30 14:49

（中央社記者廖禹揚台北30日電）為掌握產業脈動，經濟部今天開首例邀請廣達電腦董事長林百里參與部務會議，經濟部長沈榮津表示，希望請林百里分享對人工智慧（AI）看法，並提醒政府該做哪些對的事。

沈榮津今天在經濟部部務會議前受訪表示，AI是個大趨勢，不只要推AI產業化，也可以利用AI產業化的能力推動產業AI化，所以今天請林百里來談這兩個領域，也提醒政府該做的「對的事」。

經濟部部務會議是經濟政策的核心會議，與會官員都是工業局、貿易局、能源局等各局處一級主管，會議每週召開一次。

媒體詢問邀請企業家參與部務會議是否會成為慣例，沈榮津笑說，如果有不錯的企業家，有必要的話就會讓同仁透過這樣的機制吸收一些新觀念與理念，才能跟產業界接軌、跟國際接軌。

而對於美中貿易戰升溫相關因應措施，沈榮津表示，在5G部分本來就有在標準上分散風險的策略，要多元布局，與歐盟也希望在既有合作基礎下進一步合作，會由工研院、資策會等單位組成的團隊來接觸討論。

區域整合部分，沈榮津表示，政府仍持續爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），包括目前處於主導地位的日本及其他國家，都運用各種管道在努力中。（編輯：楊凱翔）1080530

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