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高房價惹民怨 提點子課空屋稅火速成案

最新更新：2019/05/30 19:47

（中央社記者潘姿羽台北30日電）房價居高不墜，是許多年輕人心中的痛，日前有民眾提點子，指出全台空屋率達1成，「應課徵空屋稅」，短短12天，附議人數迅速衝破5000人，達到成案門檻，財政部須於2個月內回覆參採情形。

民眾5月中旬於國發會公共政策網路參與平台提點子「應課徵空屋稅」，直指台灣空屋率達10.12%，政府的國家政策應以平民為優先，而不是以金字塔上層利益優先，坐視把房屋當成投資的情形發生。

提案民眾建議，課徵空屋稅可朝「限定一個家庭只能有一間房，超過則課徵稅」、「稅率可以為房價之20%至30%以上（必須有感）」等方向來思考，以此達到讓房價下跌，不再成為炒房客的投資道具，並縮小貧富差距的隔閡等目標；如此一來，也有助於政府稅收大量增加。

「應課徵空屋稅」提案獲得廣大民眾迴響，5月18日進入附議階段，29日便有超過5000人附議，通過成案門檻；討論區也有許多人表達贊同意見，「房子與土地被過度炒作，不僅不符公平正義原則，也同時剝奪多數人民與下一代的生活品質」、「當大部分的人都買不起自用住宅，政府所做的事竟然是降低囤房稅！真是令人失望透頂！」（編輯：張均懋）1080530

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