金控家族股權透明化 金管會要求申報實質受益人

（中央社記者邱柏勝台北30日電）國內部分金控公司存在股權過分集中、或董事會職能不彰的問題。為此，金管會已修正金控股東申報作業規定，必須申報實質受益人或最終控制權人。將規劃半年緩衝期，明年正式上路。

未來，金控公司若沒有依新制如實申報實質受益人，金管會將要求改善，至於新制上路後，若實質受益人持股逾10%門檻未申報、未核准的部分，在股東會上無表決權，且需強制限期處分持股。

金管會主委顧立雄今天召開端午節記者會，針對金控公司股東持股透明行動方案規劃方向提出說明。他表示，目前金控公司存在三大問題，一是獨董席次過少，不利公平專業；其次是專業董事人數與來源少，欠缺多元性；第三是董事會開會頻率低，以常董會取代董事會，導致董事會職能不彰。

至於股權高度集中的定義，顧立雄指出這並沒有沒有通案，是個案監理，但他也舉例，若董事會成員都是某一大股東的家族成員，就屬於高度集中。

另外，顧立雄說，從洗錢防制角度來看，金融機構在所有權、控制權及管理權方面，都須著重實質受益人的辨識；而從金融監理角度來看，必須了解股東持股的架構，藉以強化股東結構透明度。2017年底時，金管會已經要求金融機構將實質利害關係人授信納入內控作業制度，因此進一步來看，金控大股東也有必要主動申報實質受益人或最終控制權人。

為此，金管會今年初邀18家金控或銀行董總及大股東開會，徵詢對列報實質受益人的意見，獲得理解且表達願意配合推動後，已經規劃「股東持股透明行動方案」，要求大股東申報持股時，須將實質受益人或最終控制權人一併列入申報內容，這部分會先修正申報作業規定及申報表。另外，金管會也會督促金融機構強化董事會職能，以確保銀行穩健經營，保障存款人權益。

依據金控法16條或銀行法25條規定，同一人或同一關係人共同持有金控公司表決權股份超過5%，要向金管會申報；累計增減1個百分點，也要向金管會申報，以確保股權透明化與股東適格性。至於持股逾10%，也要事先向金管會申請核准，若未申報或未核准，超過部分無表決權，並命令限期內處份。

顧立雄說，新制上路後，金管會就會依現行機制予以審核，但會規劃半年緩衝期，明年初正式上路。他強調，這是「行政指導的概念」，若金控申報符合最終受益人類型的項目多，這表示該銀行健全經營能力令人憂心，金管會將與其溝通，思考如何改善，但並非要求即刻改善，董事會可以做出承諾，說明下次股東會的提名結構是什麼，並與金管會溝通。

最後，顧立雄認為，董事會和經理人的職權需劃分清楚，即使有經理人身兼董事的情況，人數也不宜過多，頂多一位，以免有礙董事會開會效果，若有太多經理人進入董事會，金管會會要求改善。（編輯：黃國倫）1080530