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鴻海6/11首次自辦法說會 5新任董事候選人將出席

最新更新：2019/05/30 21:30

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）鴻海今天晚間表示，6月11日將在土城總部會議中心舉行法人說明會，鴻海5名一般新任董事候選人也將出席進行簡報，並回答投資法人問題。

市場人士指出，這是鴻海第一次自辦法人說明會。

鴻海表示，期望藉此活動讓投資法人瞭解鴻海競爭利基及未來發展計畫。

鴻海法說會將於當日下午1時開始報到，讓參與法人參訪鴻海45週年回顧展，之後向參與法人介紹5名一般新任董事候選人，5名董事候選人也將進行鴻海公司簡報，再回答投資法人問題。

市場人士表示，鴻海現任董事長郭台銘積極參加國民黨總統初選、有意問鼎2020年總統，鴻海將在6月21日召開股東會全面改選董事，郭台銘已表示不會擔任董事長一職，未來新任董事集體領導意味濃厚，鴻海這次首次自辦法說會，為了讓外界熟悉5名新任董事候選人選，並穩定市場對鴻海新領導模式的了解。

鴻海新任董事候選名單日前出爐，包括郭台銘、呂芳銘、劉揚偉、李傑、盧松青、戴正吳，以及獨立董事候選人王國城、郭大維和龔國權。其中郭台銘、呂芳銘、劉揚偉屬於自然人，李傑、盧松青和戴正吳屬於法人代表。（編輯：蘇志宗）1080530

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