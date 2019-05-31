巴西經濟停滯 產業界樂觀情緒降溫

（中央社記者唐雅陵聖保羅30日專電）巴西經濟從今年開始出現倒退，新公布的2019年首季國內生產毛額（GDP）季減0.2%，為2016年底以來，首次出現與上一季相比為負面結果，令產業界的樂觀情緒漸漸降溫。

國際形勢對巴西經濟走勢的不確定性產生影響，其中，美中貿易戰成為巴西經濟的主要問題。經濟學家馬多士（Silvia Matos）說，就算巴西出口受益於中國對美國農產品進行報復，也不宜大肆慶祝。

美中貿易緊張局勢除了可能導致世界經濟成長惡化，對所有國家都有負面影響外，還可能加劇匯率波動。

此外，在與美國談判時，中國在農業領域提供優惠比在智慧財產權等議題上更容易，而這將對巴西農產品不利。

馬多士指出，雖然國際形勢對一些產業部門可能造成正面衝擊，對巴西國內物價卻會構成負面影響。一旦這些產品價格在國外上漲，國內也會跟進

建設商卡拉斯（Emilio Kallas）說，產業界必須對2019年巴西經濟前景保持適度樂觀，切莫操之過急。

為此，卡拉斯決定將建設公司的計畫減半，將今年原定推出20項新建設減至10項，且聖保羅的計畫將以住宅大樓為主。

卡拉斯指出，巴西人多以20年或30年的分期付款方式購屋，所以客戶在決定購屋時的經濟條件不夠優渥，他還得相信這些條件會繼續保持，讓他能夠支付未來的分期付款。

換句話說，如果經濟前景不樂觀，就算現在有工作，不等於未來沒有失業風險。

卡拉斯說，去年波索納洛（Jair Bolsonaro）確定當選總統後，產業界都對新政府將趨向自由化的前景感到雀躍。未料失望大於希望，國會可能延至下半年才批准退休金制度改革，像一桶冷水澆到頭上。

衡量企業家和消費者信任程度的指數在今年初下降，亦反映經濟活動疲軟和預期惡化的程度，顯示2019年快速恢復信心相當困難。

馬多士說，立法和行政權力之間的衝突對國家不利，增加產業經濟發展的不確定性，導致大幅減少投資。

巴西地理統計局（IBGE）公布，今年首季，顯示投資水準的固定資本形成總額與2018年最後一季相比，下降了1.7%。

馬多士說，對未來的負面評價影響產業活動，限制國內外投資，如果2019年的經濟成長率接近2018年的1.1%，「將是一場災難」。

今年初，中央銀行「焦點報告」（Focus）預測巴西經濟將成長至少2.5%，本週下調至1.23%。

參議院附屬機構「獨立財政機構」的報告指出，短期內巴西經濟的運行將低於潛在成長率，而今年預期成長低的原因是「近期經濟活動疲軟」。

獨立財政機構將2019年巴西成長預測從2.3%降至1.8%。本月，巴西經濟部也將今年成長預測從2.2%下修至1.6%。（編輯：馮昭）1080531