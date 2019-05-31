6/11首次自辦法說 鴻海早盤翻紅市值上1.02兆

（中央社記者鍾榮峰台北31日電）鴻海將在6月11日舉辦首次自辦法說會，鴻海今天早盤翻紅最高來到73.7元，小漲0.41%，市值續站上新台幣1兆元，來到1.02兆元。

外資法人30日賣超鴻海5885張，三大法人賣超鴻海5723張，累計外資法人已經連續13個交易日賣超鴻海達15萬8029張。

鴻海指出，此次法說會期望藉此讓投資法人瞭解鴻海競爭利基及未來發展計畫。

鴻海法說會將於當天下午1時開始報到，讓參與法人參訪鴻海45周年回顧展，之後向參與法人介紹5位一般新任董事候選人，5位董事候選人也將進行鴻海公司簡報，再回答投資法人問題。

鴻海新任董事候選名單日前出爐，包括郭台銘、呂芳銘、劉揚偉、李傑、盧松青、戴正吳，以及獨立董事候選人王國城、郭大維和龔國權。其中郭台銘、呂芳銘、劉揚偉屬於自然人，李傑、盧松青和戴正吳屬於法人代表。

展望第2季，法人指出鴻海第2季業績仍待觀察整體經濟大環境走勢，尤其是美中貿易戰進展，以及iPhone在中國價格調整後的市場銷售和拉貨力道。

鴻海第1季合併營收新台幣1兆543.02億元，季減41.75%，比去年同期成長2.5%。鴻海第1季營收來到歷年同期新高。

鴻海第1季合併毛利率5.53%，第1季合併營業利益161.09億元，合併營益率1.53%，法人指出，鴻海第1季毛利率是2012年第2季以來單季低點，營益率起碼是2008年以來單季次低。

鴻海第1季歸屬母公司業主淨利198.25億元，季減68.34%，比去年同期減少17.67%。由於減資20%效應，鴻海第1季每股稅後純益1.43元，優於去年同期EPS 1.39元，低於去年第4季EPS 4.06元。（編輯：鄭雪文）1080531