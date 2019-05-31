U11更新傳無法解鎖 宏達電：正在處理

（中央社記者江明晏台北31日電）宏達電近期傳出台灣HTC U11用戶更新Android 9.0後，手機PIN碼無法解鎖，對此，宏達電先暫停更新，並表示發生問題的用戶比例上算是小的，也正在積極處理問題。

宏達電HTC台灣粉絲專頁27日宣布HTC U11使用者將可更新Android 9.0系統，更新代碼為3.22.709.2，更新內容主要是讓U11能升級至Android 9.0 Pie、整體系統功能加強，以及因應 Google關閉Google+，自Blinkfeed移除Google+。

但有不少用戶在網路上反映，更新後發生手機PIN碼無法解鎖、圖形解鎖也失常的狀況。

對此，宏達電窗口表示，針對近期台灣U11用戶發生的這個狀況，初步觀察比例上算是小的，目前也正在積極處理問題。

HTC於28日在臉書粉絲專頁上貼出聲明「更新暫停，並已將各位所回報的情形轉達內部處理」。30日則於HTC官方論壇發布回應，表示站方已將資訊第一時間轉交給內部單位協助，並已積極處理，預計近期將會重啟HTC U11 Android 9.0的更新。

另外，有關版友反映「更新後無法透過PIN碼/圖示碼解鎖」的現象，HTC站方表示，目前內部也已在釐清、處理中，後續若有進一步資訊，將再更新消息。

也有用戶建議，可能是因為無縫更新功能受影響，導致「系統解鎖」部分的功能更新還在進行，但主要系統已經可以開機導致，建議先等待一段時間再嘗試，還有用戶指出，「更新前先移除pin碼或圖型鎖，再來更新就沒問題了」。（編輯：鄭雪文）1080531