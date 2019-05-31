蘋概3王領軍 台股盤中上漲逾百點

（中央社記者潘智義台北31日電）美股止跌，台股今天由蘋概股3王領軍持續上漲，雖然美國對墨西哥商品課稅，造成墨西哥設廠概念股受挫，台股盤中仍上漲逾百點。

11時40分，加權指數來到10489.50點，大漲106.51點，成交值新台幣757.74億元。八大類股幾乎全面上揚，機電類股漲勢明顯。

蘋果概念股3王走強，台積電盤中來到236元，上漲2.16%。昨天下跌的大立光今天盤中來到3790元，大漲5.57%。鴻海來到74.4元，上漲1.36%。

墨西哥概念股弱勢，在墨西哥設廠的超大型資料中心及雲端解決方案供應商緯穎科技盤中摜至跌停價324元。緯創盤中來到21.75元，大跌7.05%。

美國總統川普表示，6月10日起將對所有墨西哥進口商品祭出5%關稅，這項舉措將持續至「非法移民」停止穿越墨國進入美國為止。

華南投顧董事長儲祥生表示，美股止跌，帶動台股跌深反彈，但美國對墨西哥課稅，除帶給相關台廠壓力，也顯現在期指的部分。雖然政策偏多有利台股，但美中貿易戰未正式完成協商前，變數仍多。台股短線反彈可期，但要持續上漲，仍需很強的基本面支撐。

儲祥生指出，美中貿易戰對台股一定有影響，美國動作不斷，雖然市場資金轉移，帶動盤中電子股彈升，傳產股暫歇，但美國對中國的態度仍是影響股市關鍵，短線仍須停、看、聽。

他說，台股只能視為反彈，不要期望出現連續大漲，美中貿易戰影響所及，下半年台股的產業展望恐都下修，短線可留意電子股及高殖利率個股。（編輯：楊玫寧）1080531