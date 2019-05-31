實支實付險擬設限 保險業籲考量住院衍生費用

（中央社記者邱柏勝台北31日電）金管會擬限實支實付醫療險只能買兩家兩張，保險業者表示，站在避免道德風險立場，可理解此作法，但應考量保戶住院衍生的看護費用，以及無法工作的薪資損失，副本理賠仍有必要。

金管會保險局日前表示，產、壽險公會已研議修改招攬核保作業自律規範，制定「每一被保險人投保整體保險業累計實支實付醫療保險總上限投保金額控管措施及配套措施」，初步規劃每人限購兩家保險公司的實支實付醫療險，不溯及既往，但在新制實施前已購買逾兩家實支實付險的保戶，保單未低於兩家兩張前，不得再購買新實支實付保單。

至於實施日期，保險局表示尚未定案。但由於此規定僅要修改自律規範，不涉修法，因此只要保險局核准，即可上路。此政策將對目前有販售實支實付醫療險的保險公司造成衝擊，且近期可能引發民眾搶買實支實付醫療險風潮。

對此，保險業者指出，其實在去年金管會修改保險法時，針對實支實付副本理賠的爭議，原本就已經打算處理，但因市場反彈聲浪大，後來暫緩處理，現在只是再次啟動，但從保險業內規下手，藉以降低道德風險爭議。

磊山保經首都分行業務總監張若雯表示，保險的精神是「損害填補原則」，實支實付醫療險是對民眾意外或罹病所產生醫療支出進行補償，因此理論上是醫療費用多少，保險就支付多少理賠金。

不過，她表示，民眾住院的開銷絕對不只有醫療費用，若家人無法照顧，須請看護，以目前短期看護一天約新台幣2500元計算，也是不小的開銷。另外若是上班族住院，也有無法工作的薪資損失，此時副本理賠就可以彌補這些缺口。換言之，副本理賠某種程度上也解決了保戶的問題，。

此外，張若雯說，實支實付醫療險大多屬於定期險，有低保費、高保障的優點，是CP值很高的醫療險商品，但一次投保很多家、多張實支實付險，對民眾來說也是很大的負擔，且若「有幸」沒出險理賠，已繳的保費也無法回收，因此一人投保到7家實支實付險的機率很少，大多是「雙實支實付」居多。

有保險經紀人亦透露，她承作約300位客戶的實支實付險，「但買超過雙實支實付的，只有兩位。」因此，保險局此次規劃實支實付醫療險限買兩家兩張，仍在多數業者與保戶可以接受的範圍。

張若雯則說，新興醫療技術越來越多，醫療費用也越來越貴，僅靠單家、單張實支實付醫療險，不一定足以支應醫療費用，例如現在骨折治療可使用終身不必取出的鈦合金鋼釘，但要價驚人，有些民眾為節省醫療費用，只使用健保給付醫材，但未來可能必須更換。若投保雙實支實付醫療險，民眾在選擇治療方式時，就可以安心使用較進步的醫療科技，這也才是保險的精神所在。（編輯：鄭雪文）1080531