報稅最後一天 仍有25萬戶未申報

（中央社記者吳佳蓉台北31日電）5月報稅倒數計時，財政部長蘇建榮表示，受惠去年所得稅制優化方案上路，調高四大扣除額，今年退稅戶數明顯比去年增加，統計已有319萬戶可領到退稅，占已申報戶數比重達53%。

綜所稅申報今天截止，財政部長蘇建榮今天視察台北市國稅局大安分局及中北、中南稽徵所，了解實際申報情形。

蘇建榮說，統計至今天中午，應申報戶630萬戶中，還有25萬戶沒申報，提醒還沒完稅的民眾，記得在晚上7時前至國稅局申報，或在晚上12時前完成網路申報。

觀察目前申報情形，蘇建榮指出，65%申報戶都採是網路申報，34%為稅額試算回復申報，只有非常少數是以人工或二維條碼申報。受惠去年所得稅制優化方案上路，調高四大扣除額，今年退稅戶數明顯比去年增加，統計已有319萬戶可領到退稅，占已申報戶數比重達53%，民眾應該很有感。

蘇建榮表示，相對需繳稅的已申報戶數166萬戶則比去年減少，不過，雖然繳稅戶數減少，但繳納稅額卻反而上升。財政部賦稅署署長李慶華補充，去年軍公教帶頭加薪3%，不少民間企業也跟進，加上去年上市櫃股利發放增加，民眾的薪資所得、股利所得都增加，使得稅基得以擴大。

財政部原本預估，去年稅改加上保障不課稅的基本生活費標準調整，將使今年綜所稅稅收降至新台幣913億元，比去年減少逾500億元，創近5年來新低。李慶華說，但從目前申報情形來看，繳稅戶的繳納稅額優於預期，樂觀看待今年綜所稅減少幅度可望縮減。（編輯：黃國倫）1080531