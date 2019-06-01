川普對墨祭關稅大棒 恐打到國內產業折損經濟成長

美國總統川普老愛吹噓美國經濟強勁，但經濟學家警告，若對墨西哥進口產品一律加徵25%關稅，恐折損美國經濟成長。（中央社檔案照片）

（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國總統川普老愛吹噓美國經濟強勁，但經濟學家警告，若對墨西哥進口產品一律加徵25%關稅，恐傷及國內主要產業，折損美國經濟成長。

川普昨晚宣布，6月10日起對墨西哥產品加徵5%關稅，直到墨西哥設法阻止非法移民經美墨邊境進入美國為止。關稅稅率逐月攀升5個百分點，若墨西哥無法滿足白宮要求，稅率將於10月1日升至25%。

美國商業團體、零售業者和貿易專家批評這項決定，並警告這項措施傷害的不只是和墨西哥的關係，也破壞和中國，以及和其他貿易夥伴的關係，他們將不再信任美方談判代表。

牛津經濟公司（Oxford Economics）分析師達科（Gregory Daco）告訴法新社：「倘若持續下去，關稅將削減美國2020年國內生產毛額（GDP）至少0.7百分點，並可能造成墨西哥經濟陷入衰退。」

美國全國商會（US Chamber of Commerce）也痛批川普這項計畫，並表示「關稅費用將會由美國家庭和企業來買單，對於真正解決邊界問題毫無幫助」。

美國全國商會幹部表示，他們考慮採取法律行動挑戰這項關稅計畫，其中包括川普的緊急命令權。

墨西哥今年1月擠下中國，躋身美國最大貿易夥伴國。美國從墨西哥進口價值約3500億美元商品，其中汽車、汽車零件和引擎占1280億美元。

德意志銀行證券公司（Deutsche Bank Securities）在分析報告中表示，川普的關稅「恐讓汽車業元氣大傷，造成重大不確定性」，帶來金融打擊，不利美國生產者對抗外國競爭對手。

報告說，25%關稅相當於每年略低於900億美元，其中230億美元衝擊的是汽車業。

雪城大學（Syracuse University）經濟學家勒夫利（Mary Lovely）指出，最新舉措是對「供應鏈的另一項攻擊」，且川普似乎不明白自墨西哥進口的產品中，近7成隸屬美國的關係企業。（譯者：劉淑琴/核稿：蔡佳敏）1080601