福七升空寫歌打氣 桃機展出1比1模型[影]

（中央社記者廖禹揚台北1日電）福爾摩沙衛星七號在美東時間6月22日將升空，肩負氣象監測重任。太空中心盼國人集氣加油，除在桃園機場展出1比1模型及影片，並以管絃樂曲重現千天孵育過程，獻給福七這個即將遠行的孩子。

福七1比1模型將在桃機第二航廈入境大廳北會面點展出，展出時間為6月1日至6月30日，根據旅客流量統計，今年6月推估將有119萬人次使用桃機第二航廈入境大廳，藉由這次展出，能讓往來國內外旅客更加認識這6枚即將飛向太空的國際級氣象衛星。

國家實驗研究院表示，福衛七號是台美大型國際合作案，6枚衛星已於4月16日運抵美國佛羅里達州甘迺迪太空中心，目前正進行發射前的最後測試與整備，確保火箭升空後，福衛七號能順利與火箭分離、進入預定軌道，福衛七號的任務是對全世界提供最精準的氣象資訊。

福七將在美東時間6月22日（台灣時間6月23日）搭乘美國太空探索科技公司SpaceX的獵鷹重型火箭發射升空，國研院太空中心記錄下這6枚衛星在新竹太空中心廠房的1000多個日子，以「獻給遠行的孩子」紀錄片，給予期待與祝福，也希望藉由這次展出，展現台灣現階段太空科技成果。（編輯：楊凱翔）1080601