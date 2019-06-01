台積電國巨股東會5日登場 聚焦下半年展望

（中央社記者張建中新竹1日電）台積電與國巨股東常會都將於5日登場，隨著美中貿易戰延燒，產業不確定性升高，兩大廠下半年營運展望成為產業景氣風向球，料將是下週市場關注焦點。

台股本週仍受美中貿易戰發展左右，因中國不會透過制裁蘋果(Apple)反制美國，激勵台積電等蘋果概念股股價走揚，並帶動台股5月31日大漲115.5點，收復10417點年線關卡，週線上漲170.21點。

眾所矚目的晶圓代工廠台積電股東會將於5日登場，台積電創辦人張忠謀去年6月股東會後交棒退休，今年股東會將首度由董事長劉德音主持。

台積電先前表示，將持續出貨華為，其餘客戶需求也沒有特別變化，第2季營運目標不變，季營收將約75.5億至76.5億美元，將季增約7%，下半年仍將強勁成長，全年營運目標也不變，將微幅成長。

只是後續有高通(Qualcomm)與美光(Micron)等多家廠商紛紛表態暫停供貨華為，有不少外資認為台積電營運恐無法避免受到影響，紛紛調降台積電營運展望與目標價。

台積電是否修正下半年營運展望，將是下半年產業景氣是否會出現旺季不旺的重要觀察指標，料將是台積電股東會市場關注重點。

被動元件大廠國巨也將於5日召開股東會，國巨因市場需求趨緩影響，營運自去年第4季起快速滑落，短期大中華區消費電子拉貨動能未見明顯反彈，第2季展望依然保守，國巨下半年展望也將備受市場關注。（編輯：黃國倫）1080601