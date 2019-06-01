COMPUTEX參觀人數創高峰 電競新品露鋒芒

（中央社記者廖禹揚台北1日電）2019年台北國際電腦展（COMPUTEX 2019）今天圓滿落幕，共吸引來自171國、4萬2495名國際買主來台參觀，再創新紀錄；外貿協會指出，電競熱潮持續延燒，新世代產品嶄露鋒芒。

COMPUTEX 2019連續5天展期今天畫下圓滿句點，主辦單位之一的中華民國對外貿易發展協會副秘書長林芳苗表示，COMPUTEX明年將邁入第40週年，將會盛大舉辦，也將延續今年首度新增的CEO Keynote，目前正洽邀重量級主講人。

COMPUTEX今年展中邀請到76位重量級買主進行470場次洽談，根據外貿協會統計，今年前10大買主國為中國、美國、日本、南韓、香港、泰國、新加坡、德國、馬來西亞與印度，見證COMPUTEX做為全球指標性資通訊科技大展地位；而前10大買主中來自新南向國家就占了4名，顯示資通訊產業與新南向國家合作漸趨熱絡。

此外，第4年舉辦的InnoVEX創新與新創展區，3天展期共吸引1萬8251人次參觀，較去年成長超過3%，並邀請Samsung NEXT、LINE、台達電、中國信託，以及以色列最大集資平台OurCrowd等45家國際級創投與69家新創企業進行媒合。

外貿協會指出，隨著高製作預算、高行銷成本的3A級遊戲大作不斷推出，今年展中電競熱潮持續延燒，PC硬體廠商在技術上持續挑戰極限，推出高效多工處理器、顯示卡、記憶體等高階設備與周邊產品，全方位滿足職業電競選手到一般遊戲愛好者的需求。

COMPUTEX今年也首度舉行慈善電競賽「為公益而戰ZOTAC CUP英雄聯盟慈善盃」，10萬美元慈善獎金將全數捐助世界各地慈善機構。（編輯：郭萍英）1080601