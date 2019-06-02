未來科技突破獎邁入第3年 即日起受理申請

（中央社記者邱柏勝台北2日電）科技部表示，「2019未來科技突破獎」自即日起至7月3日受理申請，只要是科技部補助、具備「科學突破性」及「產業應用性」兩項指標內容的科研計畫技術成果，皆可報名。

科技部表示，獲選技術可成為「2019未來科技展」（Future Tech Expo, FUTEX 2019）的展出團隊，與各界有面對面交流媒合的機會，並在公開儀式中獲頒獎座、獎金及獎狀；獲選技術並可列為未來計畫主持人申請計畫的加分項目。

科技部指出，今年的未來科技突破獎邁入第3年，2017年開始辦理以來，已嚴選出具「科學突破性」與「產業應用性」的前瞻技術，並於每年12月的「未來科技展」中頒獎及展出。

過去兩屆的未來科技展共吸引超過7萬人次參觀人潮、創造逾6000場次媒合洽談，展後媒合成效超過新台幣4億元。今年的未來科技展將於12月5日至12月8日擴大於世貿一館展出。

科技部表示，2019未來科技突破獎自即日起至7月3日受理申請，號召各受補助單位鼓勵申請報名，只要是科技部補助的科研計畫技術成果，且能具體說明技術的科學突破性，（例如這項技術於全球具有領先性排名的領航地位、或有別於既有思維、具原創性的科學研究及技術突破），以及產業應用性（例如該技術與市場需求相容，能創造未來經濟效益，並具有產學合作、跨領域應用及建立創新模式之潛力，能促進民生社會福祉，帶動廣泛的市場應用規模）兩項指標內容者，皆能報名。（編輯：張均懋）1080602