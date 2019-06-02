中國商品恐經台灣洗產地 經濟部：強化管理

（中央社記者邱柏勝台北2日電）外媒報導，因應美中貿易戰，中國轉經台灣、越南與墨西哥銷往美國的商品顯著增加，洗產地可能性大增。經濟部提出3點澄清，表示已與財政部及交通部合作強化進出口管理措施。

經濟部指日經亞洲評論（Nikkei Asia Review）報導，中國轉經台灣、越南與墨西哥銷往美國的商品顯著增加。雖然企業的用意是試圖將中國商品銷往世界其他角落以規避美國的高關稅，但以「假產地」來「間接出口」的可能性也大增。

經濟部今天發布新聞稿澄清，強調今年前4月台灣對美國出口雖成長19.8%，但從主要出口貨品觀察，台灣對美國出口資通與視聽產品42.6億美元，成長56.3%，遠高於台灣對美國整體及其他產品的出口增幅，是帶動台灣對美出口擴增的主要產品。其中，電腦零附件、伺服器、交換器及路由器、其他電腦及其附屬單元、其他有線或無線通訊器具，均大幅成長。

其次，經濟部指出，今年美國經濟持續穩健成長，提高美國民眾及企業消費與支出，帶動台灣資通訊與視聽產品出口。加上台商因美中貿易摩擦，政府推動歡迎台商回台投資行動方案，回台投資增加，擴增國內產線及產能，截至5月30日止，已有66家廠商通過資格審查，總投資金額超過新台幣3300億元，促使台灣對美出口大幅擴增，這並非洗產地所造成。

最後，經濟部表示，已與財政部及交通部合作強化進出口管理措施，包括密切監控301產品出口，針對中國遭美國課徵額外關稅的產品，海關於通關時將加強查驗有無產地申報不實或偽標情形。另外也修訂貿易法提高違規行為罰鍰，及增加吹哨條款，並加強向業者宣導原產地規定，以防杜洗產地，維護台灣製（Made In Taiwan)）信譽及國家產業利益。（編輯：張均懋）1080602