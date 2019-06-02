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貿易戰加英脫歐僵局 法人：美元指數挑戰100大關

最新更新：2019/06/02 12:11

（中央社記者邱柏勝台北2日電）美中貿易戰延燒，英國脫歐前景未明，歐元區經濟無起色，助長美元強勢。元大美元指數ETF研究團隊指出，美元指數現貨上週收盤價為97.61，約在近2年高點，100大關近在咫尺。

元大投信表示，觀察美國經濟數據，美國首季GDP成長率從預估的3.2%下修至3.1%，外界預估第2季GDP成長率將進一步放緩至2%以下，全年GDP成長率則估計僅2.3%。最新初領失業救濟金人數小幅增加3000人，季調整後數字為21.5萬人，符合經濟學家的預期，顯見美國經濟成長雖趨緩，但仍相對穩定。

在歐元區方面，元大投信表示，德國5月就業數據呈現意外疲弱，導致歐元區經濟疑慮增加。至於英國脫歐議題，英國首相梅伊已宣布將於6月7日辭去首相職位，對此歐盟表示將不會與英國重新協商已經達成的脫歐協議。

元大美元指數ETF研究團隊表示，在英國脫歐前景不明，歐元區經濟也無太大起色，導致歐元疲弱。另外，貿易戰依舊延燒，中國在美國打壓下，暗示將以減少稀土出口反制美國的貿易戰與科技戰，若稀土戰爆發，將對全球科技業帶來衝擊。

元大美元指數ETF研究團隊指出，貿易戰延燒導致全球景氣的走緩已成事實，美元指數則間接受惠成資金避風港，若全球經濟未見曙光，美元指數將持續呈現高檔震盪偏強格局，且有機會挑戰睽違2年的100大關。

美元指數是衡量美元對六種主要國際貨幣匯率變化的指數（歐元、日圓、英鎊、加拿大元、瑞典克朗和瑞士法郎），於1973年3月上架，指數基期值為100，當美元指數為110時，代表與1973年比較，美元對這六種貨幣升值了10%，若為97，則為貶值3%；2015年，美元指數曾兩次突破100點，反映了全球資金從歐洲、新興市場等地回流美國本土的趨勢。（編輯：張均懋）1080602

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