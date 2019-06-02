儲蓄型保單吸引力降低 業者：仍有存在價值

（中央社記者邱柏勝台北2日電）金管會出手控管儲蓄型保單，部分壽險公司響應政策，表示未來將停售此險種；但也有壽險公司表態續賣。其實，高儲蓄型保單仍有存在價值，不致在市場上絕跡，但吸引力降低成必然。

磊山保經首都分行業務協理張愉珠指出，從累積財富的觀點來看，定存與儲蓄險的目的相同，但儲蓄險多了一份「保障」的功能；儲蓄險若可啟動附帶豁免條款，即便出現風險無法持續繳納保費，仍可獲得保障，這是單純用定存累積財富的人所無法獲得的安心感。

近年壽險業保費收入成長驚人，但國內缺乏投資標的，業者為避免利差損，紛赴海外投資利率較高的金融商品，不僅導致匯率風險增加，也讓避險成本大幅上升，引發外界關切。

此外，台灣保險業預定於2025年正式接軌新會計準則IFRS 17號公報，保險業的負債須採公允價值評估，這種高儲蓄成分的儲蓄型保單，深受利率波動影響，若利率大降，儲蓄型保單的保險合約服務利益（CSM）成為負數，對保險公司來說就是賠錢商品，且將直接反映在財報上。

為讓保險回歸保障本質，降低保險公司保費收入過度成長的問題，金融監督管理委員會決定出手整頓，進行保險商品結構的調整。目前投資型壽險已訂有死亡保額占帳戶價值的比率門檻，例如15歲至40歲者，死亡保額需達投資帳戶價值的130%，意即保單價值準備金新台幣100萬元，但保額有130萬元，藉以要求保險業者承擔一定的死亡風險。

這也是多數儲蓄型保單保費高、但保額低的原因，因為保險公司必須負擔一定的保險成本。然而，金管會保險局現在研議進一步拉高死亡保額占帳戶價值的比率門檻，如此一來保險公司負擔的保險成本更高，為維持保單可獲利，只能降低利率因應，也導致儲蓄型保單的內部報酬率（IRR）再降低。

不過，目前新台幣計價的儲蓄型保單IRR只有2%多，再降低就與銀行定存相去不遠，加上定存解約容易，且只有利息減少的損失，儲蓄型保單通常有閉鎖期，提前解約需支付解約費用，可能損及本金，若是剛買就解約，損失更慘重。在利率不高又缺乏彈性的情況下，儲蓄型保單的吸引力當然降低。

不過，保險業者認為，儲蓄型保單對某些人而言仍有存在價值，關鍵在於民眾購買前是否充分了解其特性。業者說，相較於定存利息所得逾門檻需繳稅，以及要繳二代健保補充保費外，儲蓄險沒有這些稅負問題；透過保險受益人的指定，也能達到財富傳承的目的。

張愉珠認為，保險商品難以用好、壞來衡量，只有適不適合。從工具性觀點來看，儲蓄型保單仍有存在的價值，雖然用來純投資的功能下降，確實會影響銷售，但從長遠的角度而言，讓消費者更明白自己需要的保險商品是什麼，仍是一件好事。（編輯：張均懋）1080602