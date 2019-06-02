台股上週反彈170點 法人憂貿易戰後市宜謹慎

（中央社記者潘智義台北2日電）美股道瓊工業指數週五下跌354.84點，台股上週收在10498.49點，週線上漲170.21點。法人表示，台股上週兩個交易日由電子股領軍反彈，但美中貿易戰疑慮未除，仍應謹慎。

台灣證券交易所統計，上週發行量加權股價指數漲幅約為1.65%，截至上週五止，全體上市公司總市值新台幣31兆7170.50億元，一週市值增幅約1.63%。

宏遠投顧副總經理陳冠升表示，近期政府基金釋出約270億元額度委外代操，加上5月30日傳出中國暫時不對蘋果(Apple)管制，上週台股在美股下跌3%下仍逆勢上漲，表現優於歐、美、亞洲股市。

陳冠升認為，因美中衝突升級到科技戰，中國可能反制，加上美國對墨西哥課徵關稅，市場擔心美國又對歐盟課徵關稅，美股出現類似去年10至12月系統性風險，進而波及台股，投資人仍需謹慎因應。

他說，由於外資、投信、自營商等法人及投資人持有電子股最多，未來仍需提防意外利空，3大法人及投資人減持電子股，造成電子股下跌；雖然短線資金避到傳產股，但傳產股反彈幅度也不小，投資人應留意追高風險。

華南投顧董事長儲祥生表示，台股連彈兩天，但美股大跌，主因受到美國對墨西哥課徵關稅，中國將針對威脅國安的外國實體，制定「不可靠實體清單」，可視為對美國列出中國企業黑名單的反制措施，以及美國取消印度關稅優惠，這些因素造成美國大跌，也將影響週一台股走勢。

儲祥生說，面對貿易戰不確定因素，台股投資人宜謹慎應對。

國泰證券指出，中美貿易協議恐拖到第3季後簽定，6月以後美國對中國3250億美元商品課徵25%關稅一事尚未鬆口，最終貨品清單在6月17日聽證會後公布，估計台股指數區間可能下調。

台灣證券交易所統計，上週台股從產業別指數來看，漲幅以汽車類指數上漲3.94%為最大，跌幅以造紙類指數下跌0.81%為最大，未含金融類指數上漲139.61點，漲幅約為1.61%，未含電子類指數上漲222.70點，漲幅約為1.49%，未含金融電子類指數上漲169.82點，漲幅約為1.34%。（編輯：張均懋）1080602