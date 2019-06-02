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來思達結盟三洋紡織 助攻轉型搶家具商機

最新更新：2019/06/02 17:23

（中央社記者江明晏、潘智義台南2日電）三洋紡織、來思達今天宣布結盟，來思達創辦人謝貞德個人收購三洋紡織30%股權，三洋紡也計劃取得上海徠室達股權，搶家具商機，並朝通路、電視購物及加盟等方向發展。

在地深耕50年的三洋紡織由三洋維士比公司董事長陳和順投資，與上櫃家具公司來思達今天在台南宣布企業結盟，三洋紡織董事長陳和順、來思達創辦人謝貞德共同出席記者會。

謝貞德將以個人名義收購三洋紡織30%的股權，成為單一最大股東，但斥資金額保密。來思達(Lifestyle)創辦人謝貞德50歲因投資失利負債，赴美重新創業翻身、來思達已躍居全美第8大家具供應商。謝貞德今天指出，三洋紡織實力雄厚，他入主三洋紡織，但董事長仍由陳和順擔任。

謝貞德也透露，今年將透過三洋紡織併購3到4家公司，明年還有2家公司併購案，將來組織會朝向通路、電視購物、加盟等3方向來發展。

陳和順投資在台灣成立超過50年且於台灣證券交易所上市的三洋紡織，三洋紡織近年營運虧損，但今年將因處分土地資產轉虧為盈，旗下也還有其他資產題材。

三洋紡日前也通過來思達轉投資上海徠室達家居增資案，增資規模為人民幣2400萬元（約新台幣1.1億元）；徠室達為來思達在中國轉投資的家具零售門市，目前在中國有50家門市，明年規劃展至150店，未來更期望展到500店。

近年三洋紡力圖轉型開發適合戶外家具PP材質用布，研發出超細聚丙烯長纖維三洋夢纖維，欲搶攻歐美戶外家具沙發市場，未來三洋紡織出貨給來思達的布料預估一年達新台幣2億元營收規模，占三洋紡織總產能約50%，將能推升稼動率提高3倍。（編輯：林興盟）1080602

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