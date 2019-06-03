新台幣午盤勁揚1.39角 美元回檔亞幣大反攻

（中央社記者邱柏勝台北3日電）台股早盤開低，但新台幣受美元走弱、韓元勁揚等因素激勵，早盤一度大升近2角，午盤暫以31.473元兌1美元作收，升值1.39角，台北外匯經紀公司成交量擴增至7.47億美元。

外匯交易員對中央社記者表示，市場預期美國聯準會（Fed）升息機率降低，壓抑美國公債殖利率走弱，美元指數也從近2年高檔回弱，今天包含韓元在內的亞洲貨幣普遍翻揚，激勵新台幣走強，盤中一度大升近2角，午盤稍有回檔，仍升值1.39角。

不過，外匯交易員認為，美元指數雖回檔，但從技術面來看，上升趨勢仍未改變，且貿易戰烽火尚未止歇，中國經濟成長趨緩，歐元區經濟表現依舊疲弱，長期來看美元仍偏強勢。且新台幣近期貶幅已深，有部分買美元的投資人獲利了結，也是帶動新台幣反彈的因素之一。

另外，台股雖受上週五美股重挫影響，早盤開低，但隨著新台幣勁揚，跌幅也逐漸收斂，午盤跌點大約在20點上下。

新台幣兌美元今天開盤價為31.600元，早盤最高31.426元、最低31.600元，盤中最多升1.86角，午盤暫收31.473元，升值1.39角。（編輯：林孟汝）1080603