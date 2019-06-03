面板雙虎破底後走揚 面板供過於求壓力未除

（中央社記者潘智義台北3日電）中國大陸面板廠不斷擴充產能，終於在去年下半年引發供過於求壓力，造成友達、群創今年第1季虧損，股價更都跌破面額新台幣10元，群創直言供過於求壓力未除。

群創在股東會的致股東報告書指出，面對大陸新面板廠產能的持續開出，預期面板市場將長期供過於求，且市場景氣渾沌，對於面板業的衝擊仍在所難免，因此積極調整經營策略，朝向新技術精進、開拓新應用領域，進攻高階技術產品、開拓新興開發中市場，透過技術質量的提升，找到新藍海，替公司及股東創造最大的利益。

受面板價格下跌影響，友達光電統計，今年第1季歸屬母公司淨損36.9億元，基本每股損失0.38元。群創光電今年第1季稅後淨損37億元，每股淨損0.37元，連兩季虧損。

友達自今年1月29日的12.75元波段高點一路走低，跌至2月12日盤中的10.75元波段低點，隨後來到11.5元附近盤整，4月下旬開始再一路走低，5月中跌破10元面額，再一路下跌至5月29日的8.88元低點，今天盤中低點9.11元。

群創自4月17日盤中高點10.6元緩步下滑，5月以後一路走低，來到5月23日盤中低點7.14元，今天盤中來到7.35元。群創跌破面額10元後再一路走低，除面板供過於求壓力，也與周刊報導屬於鴻海集團的群創拱手將客戶華為訂單讓出，經由深超光電接單再轉手給群創的消息有關，不過消息已遭到群創否認。（編輯：林沂鋒）1080603