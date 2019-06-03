上週電子股領軍反彈 外資賣超鴻海最多

（中央社記者潘智義台北3日電）雖然上週台股連續兩天反彈皆由電子股領軍，但台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場賣超新台幣181.51億元，賣超前幾5名都是電子股，賣超鴻海5.78萬張最多。

台灣證券交易所統計，上週外資自集中市場賣超最多的前5名上市公司依序為為鴻海賣超5萬7768張、台積電賣超4萬3119張、友達賣超4萬2512張、群創賣超3萬8322張、緯創賣超1萬9666張。

台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場總買進金額為2179.43億元，總賣出金額為2360.94億元，賣超為181.51億元，另統計自2019年年初至5月31日止，外資總買進金額為3兆1366.09億元，總賣出金額為3兆1237.02億元，累計買超為129.07億元。

證交所指出，5月31日止，外資總持有股市值為12兆5351.06億元，占全體上市股票市值的39.62%，較5月24日的12兆3587.73億元，增加1763.33億元。

另外，上週外資自集中市場買超最多的前3名上市公司依序為如興買超2萬4368張、永豐金買超2萬1909張、新光金買超1萬6051張。（編輯：林沂鋒）1080603