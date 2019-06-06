台商回流熱 陳副總統：已創造逾3萬就業機會

（中央社記者溫貴香台北6日電）副總統陳建仁今天表示，政府正大力推動新南向政策，全面擴大與東協、南亞、紐澳等國家的交流機會；截至目前，「歡迎台商回台投資行動方案」累計投資總金額逾新台幣3100億元，並創造超過3萬個以上的就業機會。

此外，今天是陳副總統的生日，總統府秘書長陳菊依循往例，代表總統府全體同仁向陳副總統送上生日祝福的卡片與蛋糕。陳菊下午在臉書發文表示，感謝副總統用愛及無私溫暖的心照亮台灣，生日快樂、平安健康。

陳副總統上午接見「社團法人中國工程師學會108年度各項獎章得獎人」表示，為了打造一個以「創新、就業、分配」為核心價值，追求永續發展的新經濟模式，總統上任後，政府積極推動「5加2產業創新計畫」及「前瞻基礎建設計畫」。

副總統說，透過「前瞻基礎建設計畫」，正在全面加強台灣的軌道、水利、綠能、數位等基礎設施。他邀請與會工程界的先進和新秀，經由他們的專業，一起繼續參與這個世代最重要的國家基礎建設計畫。

陳副總統表示，經濟部推動「歡迎台商回台投資行動方案」，截至目前已有61家通過審查，累計投資總金額逾新台幣3100億元，並創造超過3萬個以上的就業機會。

他進一步表示，這些回台投資的廠商，具有工業4.0、精密機械的概念，投資的都是自動化、大數據，以及人工智慧等產業。他相信未來大家在「5加2產業創新計畫」上更加努力，台灣可以成為新的典範。

副總統表示，政府正大力推動新南向政策，全面擴大與東協、南亞、紐澳等國家的交流機會。他相信只要掌握優勢，鎖定好目標市場，台灣的工程師和業者一定可以前進新南向國家，爭取更多的標案。政府也會隨時聽取大家的寶貴意見，並在政策上給予最大支持。

陳副總統期許傑出的工程師，繼續發揮智慧和經驗，不斷追求創新，用工程專業來打造一個更美好的台灣。（編輯：謝佳珍）1080606