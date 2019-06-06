美中貿易戰衝擊 台股今年成交量年減13.3%
最新更新：2019/06/06 19:19
（中央社記者蔡芃敏台北6日電）美中貿易戰持續延燒，金管會表示，亞洲股市今年成交日均量多呈現衰退，台股今年前5個月日均量為新台幣1518億元，相較去年同期減少13.3%。
金管會表示，受到美中貿易戰影響，統計至今年5月底，台股日均成交量為1518.45億元，比去年同期1751.42億元，減少約13.3%。
觀察亞洲主要股市日均成交量，以韓國年減28.83 %最多，香港年減22.38%，日本年減17.68%。不過，上海股市卻在一片衰退中逆勢成長，成交量年增30%。
官員解釋，由於美中貿易戰影響，影響全球景氣，因此，亞洲股市多呈現衰退，除了中國股市基期較低，今年相對沒那麼不好，成交量相對成長。
官員表示，截至今年4月底，上市櫃公司營收成長1.56%，本益比為15.67倍，現金殖利率4.03%，若加上股票股利則有4.22%。
官員說，台灣總體經濟數據穩定，主計總處預測今年經濟成長2.19%，相較去年2.63%，相對穩定。雖然台股成交量雖減少，不過基本面良好，還是具有相當吸引力。（編輯：楊凱翔）1080606