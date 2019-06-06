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台股週線跌幅0.85% 上市股票市值減0.8%

最新更新：2019/06/06 19:32

（中央社記者潘智義台北6日電）台灣證券交易所統計，今天加權股價指數收在10409.20點，週線下跌89.29點，跌幅約為0.85%，全體上市公司總市值為新台幣31兆4618.60億元，較上週減少約0.80%。

產業別指數方面，證交所統計，本週漲幅以航運類指數上漲1.35%為最大，跌幅以光電類指數下跌4.54%為最大，未含金融類指數下跌99.38點，跌幅約1.13%，未含電子類指數下跌3.71點，跌幅約為0.02%，未含金融電子類指數下跌48.05點，跌幅約為0.37%。

證交所表示，本週集中交易市場總成交金額為3849.82億元，全體上市股票成交金額為3457.35億元，股票成交量周轉率為0.95%，各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類847.66億元，占全體上市股票交易金額24.52%。光電類538.30億元，占全體上市股票交易金額15.57%。電子零組件類506.63億元，占全體上市股票交易金額14.65%。

本週台股成交量周轉率前3名產業依序為電子零組件類2.83%、光電類1.98%、電機機械類1.80%。

證交所統計，今年初開盤迄今共100個交易日，集中市場總成交金額為11兆4,714.29億元，市場日平均成交金額為1147.14億元，股票成交量周轉率為29.40%，股票日平均成交量周轉率為0.29%。（編輯：黃國倫）1080606

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