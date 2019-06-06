外媒指台壽險業太會買美債 金管會澄清占比小

（中央社記者吳佳蓉台北6日電）外媒報導台灣壽險業持有大量美債，若新台幣升值，壽險業恐大量拋售、退出美國市場。金管會今天再度澄清，台灣銀行保險業持有美債僅占整體美債的0.45%，不至於影響美國貨幣政策。

英國金融時報專欄作者Robin Wiggleworth撰文指出，台灣壽險業持有大量美債，若台灣金融市場發生動盪，新台幣大幅升值，台灣壽險業恐因匯損抵銷、甚至遠超利息收益，終將迫使台灣壽險業者退出美國市場、拋售大量美債，不僅影響美債市場，甚至恐影響聯準會貨幣決策。

繼中央銀行昨天對此發稿說明，今天金管會也發稿澄清，截至今年3月底止，壽險業投資美國債券金額為新台幣5兆5313億元(約1784億美元)，銀行業投資美國債券金額則為4957億元(約160億美元)，兩者合計僅占去年底美國債券市場規模（42兆8955億美元）的0.45%；在占比不高前提下，應該不致影響美國聯準會的貨幣政策。

金管會說，至於投資外幣資產部分，壽險公司進行匯率避險比率約70%~80%，且近期銷售的外幣保單新契約主要以美元為主，配置於美元資產並無幣別錯配疑慮。

此外，壽險公司為長期資產負債管理，投資資產以長期固定收益商品為主，美債巿場規模胃納大，商品種類多，債券年期長，因此成為壽險公司長期資產配置重要的市場，不致於因短期匯率波動而改變長期資產負債配置。

又2018年度壽險業保費收入3兆5116億元，保險給付1兆8757億元，2017年度壽險業保費收入3兆4202億元，保險給付1兆6552億元，保險業每年總保費收入大於保險給付支出，目前也沒有流動性風險疑慮。

根據保險法規定，保險業投資債券ETF，加計證券化商品及其他經主管機關核准的有價證券不得超過資金10%。統計今年3月底壽險業資金投資臺幣計價債券ETF金額5610億元(約178億美元)，占壽險業資金比重僅2.24%。

金管會說，已綜合考量債券ETF市場發展及保險業資金投資風險，研議相關控管措施，如限制債券ETF集中度等；為強化保險業國外投資匯兌風險控管機制，也訂有相關風險控管措施。

舉例來說，明訂保險業從事國外股票、公司債、不動產及保險相關事業投資的項目、限額、資格條件、信用評等、風險管理措施、法令遵循等，限制保險業國外投資(包含國際板債券)上限為保險業資金的65.25%，並修正人身保險業外匯價格變動準備金，增加準備金提存及沖抵比率。（編輯：黃國倫）1080606