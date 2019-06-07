茶渣變醬油 無廢理念創造新價值

（中央社記者廖禹揚台北7日電）醬油是亞洲料理不可或缺的一味，業者秉持無廢理念，想將有解膩效果的茶香加入醬油，卻意外研發出直接用茶渣做醬油，賦予全台每年數萬噸被丟棄的茶渣全新價值。

「一開始只是想說讓醬油有茶香」，京冠生技董事長楊青山對中央社記者表示，因為茶能去膩去油脂，感覺是很好的新醬料開發方向，沒想到發現利用廢棄茶渣發酵，也能做出類似醬油的新醬料。

「很多東西都是這樣胡思亂想想到的」，身材高大、為人豪爽的楊青山卻有著一顆愛物惜物細膩的心。楊青山說，京冠生技所在的屏東內埔工業區以食品製造業為主，每年都有很多豆渣、蘿蔔皮等副產物被丟棄，「我看到丟掉的東西就很捨不得」，「每樣東西都有他的生命跟價值」。秉持「無廢再生」的理念，楊青山希望讓「廢棄物不要只是廢棄物」。

2001年7月以營養技術及銷售起家的京冠生技，大約從12年前開始投入無廢再生的研發工作，請了6名研發博士做深入研究及製程開發，不斷從農牧業廢棄物中挖掘寶藏，也為公司往後循環經濟的發展掀開序幕。

楊青山說，第一項產品花了10年才推出，「燒了600萬美元」，近2年才開始比較快速的陸續推出多樣研發成果。

京冠生技的第一項成果是利用製作冬粉剩下的綠豆皮來做動物飼料添加劑，並發表相關的抗病毒研究成果，不僅今年2月在日本獲得亞洲獸醫學會最佳論文獎，9月還受邀至世界獸醫學會發表論文，成為台灣之光。

茶渣醬油及利用蘿蔔皮製作的陳年蘿蔔乾預計今年底在市面上就能買得到，楊青山表示，現在也正在整合廠商生產黃豆渣產品，「你知道一年有多少豆渣嗎？45萬噸！何其多啊，還有蘿蔔皮大概3000噸，丟掉真的很可惜」。

楊青山透露，先前推出的綠豆皮製品，年產值約有新台幣15到20億元，現在已經銷售到東南亞、美國、日本等國際市場，希望能在相關市場中奪得龍頭地位。而未來將推出的豆渣產品，預估一年也能創造10億元產值。（編輯:林孟汝/林沂鋒）1080607