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白海豚現蹤大潭藻礁 中油：審慎盡速瞭解

最新更新：2019/06/07 14:22

（中央社記者廖禹揚台北7日電）環團日前表示在大潭藻礁周邊發現白海豚蹤跡，中油公司今天表示，三接廠址並非農委會公告的白海豚重要棲地，但為求審慎，會盡速洽請有關單位進一步瞭解白海豚可能活動情形。

環保團體日前表示，在大潭藻礁發現全球僅剩60餘隻的極度瀕危物種台灣白海豚，要求中油第三天然氣接收站停工、重啟環評。

中油今天發布新聞稿回應，第三天然氣接收站興建計畫已依法取得許可，也依據環評承諾執行生態環境保育及環境監測，同時依法保護保育類野生動物，雖然廠址並非位於行政院農委會公告的白海豚野生動物重要棲息地環境範圍內，但為求審慎，將盡速洽農委會、海洋委員會以及中華鯨豚協會進一步瞭解白海豚在該區域可能的活動情形。

中油並說明，根據鯨豚專家調查研究發現，白海豚重要棲地範圍北起苗栗縣龍鳳港以北的森林公園沙灘，南以外傘頂洲西南端之間的近岸淺水海域為界線，重要棲息環境包括98%中華白海豚目擊點，範圍共橫跨苗栗、台中、彰化、雲林等直轄市、縣（市），已確定的白海豚生殖育幼棲地，則包括台中大甲溪至大肚溪沿海、外傘頂洲至嘉義沿海。（編輯：李信寬）1080607

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