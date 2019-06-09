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憂經濟下行風險 G20財長公報料提貿易緊張加劇

最新更新：2019/06/09 13:51

（中央社福岡9日綜合外電報導）G20財長在日本福岡舉行會議，憂心全球經濟會因美中貿易戰而反轉向下。20國財長同意以「加劇」字眼來描述目前貿易與地理政治緊張，並承諾採取進一步行動來因應經濟下行風險。

20國集團（G20）財政部長和央行總裁本週末在福岡市（Fukuoka）舉行會議，預期將提到貿易戰可能引發全球經濟「下行風險」，特別是美中兩大經濟強權間的貿易磨擦。

主持會談的日本財務大臣麻生太郎（Taro Aso）在昨天會談首日結束時告訴媒體記者，今年下半年全球經濟表現應屬「穩固」，但「下行風險依然存在」。

國際貨幣基金組織（IMF）總裁拉加德（Christine Lagarde）今天接受日本經濟新聞專訪時表示，貿易緊張是全球經濟面臨的「主要」逆風，是「迫近的重大風險」。

3名G20消息人士今天在第2天會議登場時表示，20國財長同意以「加劇」字眼來形容當前貿易與地理政治緊張，並承諾採取進一步行動來因應經濟下行風險。

消息人士說，今天稍後發布的財長會議公報將指出，「最重要的是，貿易與地理政治緊張已經加劇」。

消息人士告訴路透社，最終定版的公報也會闡述G20財長「將持續對抗這些風險，並準備採取進一步行動」，也會「重申各國領袖在布宜諾斯艾利斯峰會有關貿易的結論」。

知悉定版公報內容的消息人士說，日本同意確認去年12月在阿根廷首都發布有關貿易議題的用語說法。

布宜諾斯艾利斯會議倡議美中貿易戰休兵5個月，透過協商終結日益惡化的貿易衝突。然而就在兩國貿易戰開打近一年時，美中談判上個月觸礁，雙方對彼此貨品再加徵關稅。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1080609

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