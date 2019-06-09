中美貿易戰干擾未歇 台股恐持續震盪打底

（中央社記者江明晏台北9日電）美中貿易戰干擾未歇，基金經理人表示，3000億美元關稅議題與華為禁令事件發展，牽動近期盤面，局勢明朗前台股恐持續震盪打底。而市場也聚焦本週將登場的股東會，包括大立光釋出的最新展望。

受到貿易戰延續，市場持續對電子股信心不足影響，6日台股震盪走低，盤中一度跌破年線不過尾盤電子股跌幅收斂，金融股撐盤，台股重回10400點之上，守住年線，終場以下跌52.42點，收在10409.2點，周線收黑。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，貿易戰僵局延續，3000億美元關稅課稅議題與華為禁令事件發展，仍是牽動近期盤面的重要因子，受到市場對科技股信心不足、面臨季線壓力，以及等待6月17日3000億美元公聽會與6月底G20川習會是否會面等消息明朗前，台股可能持續震盪打底。

廖哲宏表示，現階段，雖然科技股持續面臨不確定因素影響而出現波動，但在市場修正同時，卻也帶出其他機會。從貿易戰和華為禁令事件發展來看，美中角力雖尚未有定論，卻反而為台灣科技業帶來更多新機會，這些利基包括：產地移轉、品牌競合與加速非美供應鏈採用，轉單效應正在逐漸發酵並且成為市場關注焦點。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，貿易戰發展至今，台灣供應鏈已明顯感受到華為轉單效應，過往使用美系半導體、光通訊、零組件者皆在今年初開始紛紛找尋台灣品牌或是請台灣製造業進行代工，挹注台灣科技業更多的成長動能。

日盛精選五虎基金經理人林佳興表示，6月依舊圍繞在中美貿易的爭議，目前雙方紛紛祭出更積極的手段要壓迫對手妥協，美方禁止出口高階元件給華為，中方反擊將公布「不可靠實體清單」，因此對於月底的G20會議是否可以有進一步和解目前保守看待，評估短時間中美雙方難有和談契機，貿易戰且戰且走。

林佳興表示，短線大盤震盪整理態勢不見轉變，近日指數波動加劇，類股及個股表現分歧為當前盤面特色，對應在操作策略上面，避開華為供應鏈以及課稅受害程度較大的族群，布局中國進口替代、第三季業績不受中美貿易影響的族群，具有高殖利率的傳產也可望成為資金的避風港。

美國總統川普近一個月動作頻頻，包括重啟美中貿易戰、伊朗制裁、提高墨西哥關稅等，造成短期投資氣氛恐慌，資金流向債市避險，新光全球債券基金經理人李淑蓉表示，現今中美貿易戰升級為科技戰，中美雙方角力時間拉長，未來如何演變，全在川普和習近平兩人身上，市場難以解讀也造成投資氣氛恐慌，避險需求增溫。

另外，本周將登場的重量級股東會包括股王大立光、台達電及聯發科，其中，大立光股東會將於12日召開，大立光釋出的展望將牽動市場走勢。（編輯：林沂鋒）1080609