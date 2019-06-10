興富發股利採季季配 潤隆擬跟進

（中央社記者潘智義台北10日電）興富發建設今天股東會通過每股配息3.5元，且未來股利可採「季季配」，不必等到來年配前一年度股利，股東會授權董事會可以通過配發前一季的股利。

興富發建設董事長鄭志隆今天在股東會後記者會表示，「季季配」股利是今天股東會新通過的議案，今年第4季即可配發第3季股利，或是配發1至3季股利等實施細節仍須法務進一步確認。

鄭志隆說今年新推案新屋總量近新台幣600億元，與往年推案量400億至600億元相當，因為已在中南部買下大筆土地，主要推案地點都在中南部，尤其是高雄；至於工業區推案以台北附近都會為主。今年推案價格將不會調高，維持近年水準。

興富發關係企業潤隆建設副總經理邱秉澤今天在股東會後記者會表示，股東提出股利「季季配」，將待股東會修改公司章程後，才能實施，只要有賺錢當然都願意和股東分享。

邱秉澤說，去年獲利好每股可配息8元，但今年接案量變少，業績肯定不如去年，所以有股東建議，為避免明年股東會配發今年股利太少，是否可改為「季季配」，明年股東會可以分配明年前兩季股利。

他指出，基隆德安段A、B、C區建案已動工，可望在總統大選後推出，總銷量約新台幣138億元。（編輯：林孟汝）1080610