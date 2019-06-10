日月光投控5月營收301.18億元 月增3.7%

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）日月光投控自結5月合併營收新台幣301.18億元，較4月290.51億元增加3.7%，比去年同期309.82億元減少2.8%。

其中，日月光投控5月封裝測試及材料營收202.48億元，較4月188.41億元增加7.5%，比去年同期209.01億元減少3.1%。

累計今年前5月，日月光投控自結合併營收1480.31億元，較去年同期309.81億元增加377.8%。日月光投控指出，公司在2018年4月30日成立，上一年度1月到4月無營收產生。

展望第2季業績，法人預估，日月光投控第2季業績將小幅季增約5%，有機會優於去年同期，可望受惠IC封測訂單需求回溫。不過，電子代工（EMS）業務可能還受庫存調整因素牽動，但EMS毛利率可望回升。

日月光投控根據對當前業務狀況的評估及匯率的假設，展望預期在擬制性基礎下，以新台幣計價，封測事業第2季生意量約為去年上半年平均值。在擬制性基礎下，封測事業第2季毛利率將與去年上半年相仿。

若以美元計價，電子代工服務第2季生意量將與去年第2季水準相仿；以美元計價，電子代工服務第2季營業利益將與去年第2季水準相仿。（編輯：郭萍英）1080610