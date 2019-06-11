美股連6漲 後市觀察外資回補力道

（中央社記者韓婷婷台北11日電）美國總統川普宣布暫停對墨西哥進口商品加徵5%關稅，全球投資人鬆口氣，帶動美股反彈走高，連續6個交易日收紅，分析師認為，外資是否回補台股是反彈能否持續的指標。

美國道瓊工業指數10日一連第6個交易日上揚，原因在美國暫停對墨西哥商品加徵關稅，使主要銀行股和科技股漲升，帶動盤勢走高。

道瓊指數攀升78.74點，以26062.68點作收，標準普爾指數漲13.39點，收在2886.73點；那斯達克指數漲81.07點，收7823.17點。

分析師表示，美國宣布免徵墨西哥關稅後，市場目標轉向美中貿易戰後續發展，以及美國聯邦準備理事會（Fed）利率政策後續變化。

分析師指出，美股在連漲6個交易日下，從低點以來上漲達1500點，漲幅超過6%，全球資本市場也擺脫5月以來大幅修正格局，尤其是美股收復5月跌幅超過一半，讓多頭士氣為之一振。

不過，法人認為，美中貿易戰在雙方未達成具體協議前，對股市的影響程度不容小覷，台股昨天獲得三大法人回補超過新台幣百億元，尤其外資買超金額逾90億元，後市是否持續回補科技股，將是指數回檔結束與否的訊號。

歐股除了德國股市休市外，也持續上漲走勢，法國股市上漲18.45點、漲幅0.34%、收在5382.50點，英國股市上漲43.60點、漲幅0.59%、收在7375.54點。（編輯：張均懋）1080611