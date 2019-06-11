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18縣市防豪大雨 高雄台南彰化淹水警戒

最新更新：2019/06/11 11:14
中央氣象局11日針對18縣市發出豪雨或大雨特報；經濟部水利署也針對高雄市發布一級淹水警戒，彰化縣、台南市二級警戒。（中央社檔案照片）
中央氣象局11日針對18縣市發出豪雨或大雨特報；經濟部水利署也針對高雄市發布一級淹水警戒，彰化縣、台南市二級警戒。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北11日電）梅雨鋒面今天凌晨進入台灣北部陸地，加上西南氣流影響，中央氣象局今天針對18縣市發出豪雨或大雨特報；經濟部水利署也針對高雄市發布一級淹水警戒，彰化縣、台南市二級警戒。

氣象局上午發出豪雨特報，今天苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、台南市、高雄市、雲林縣山區、嘉義縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨。

截至上午10時40分，經濟部水利署也更新淹水警戒，高雄市燕巢區、美濃區一級警戒，代表發布淹水警戒的鄉（鎮、市、區）若持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。

二級警戒地區則包括高雄岡山區、阿蓮區，彰化縣二林鎮、芳苑鄉，台南市歸仁區，代表其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。

為防範積淹水災情，經濟部水災緊急應變小組二級開設，經濟部次長曾文生今天也親自坐鎮，要求水利署密切與地方聯繫、妥適執行水庫放水，並掌握氣象、潮位、土石流相關警戒與水電瓦斯災情。（編輯：張均懋）1080611

中央氣象局11日針對18縣市發出豪雨或大雨特報。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
中央氣象局11日針對18縣市發出豪雨或大雨特報。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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