徐旭東：支持所有拚經濟的地方首長

東聯化學董事長徐旭東11日在股東會後記者會表示，美中貿易關係難料，與石化業關係密切的油價現在也沒人能預測。中央社記者潘智義攝 108年6月11日

（中央社記者潘智義台北11日電）東聯化學董事長徐旭東今天在股東會後記者會表示，他支持所有拚經濟的地方首長，爭取地方建設，但是拜託大家不要讓他談政治。

身兼遠東集團董事長的徐旭東說，韓國瑜選上高雄市長以後，全台各縣市首長都在動了，大家都要有表現，不然沒業績將來無法競選連任；對於媒體問及韓國瑜選總統的看法，他連說拜託，千萬不要談。

徐旭東強調，全台拚經濟，台灣其實還是很有競爭力，尤其是研發人才吸引全球指標企業如亞馬遜、微軟來台灣設立研發中心。至於台商回流，政府當然應協助解決水、電、土地等取得問題。

他又表示，若政府往非核家園政策邁進，應該循序漸進，先確定可找到替代能源；但火力發電廠不燒煤，改燒成本高1倍的天然氣，能否長此以往，都必須審慎評估。

他認為，全世界變化太大，與石化產業關係密切的油價，現在誰也看不準，因為最具關鍵影響力的美國總統川普態度變化很快，先是說如果中國國家主席習近平不參加G20高峰會，就立刻加稅，讓自中國進口的3000億美元商品課徵25%關稅，但隨後又改口說是邀請習近平參加峰會。

徐旭東認為，當前的石化產業必須變革，集團產品遍布上、中、下游，沒有1項產品可以決定整體產業的一切，東聯將整合現有的產品做最適當的規劃。（編輯：李信寬）1080611