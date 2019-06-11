台股站上10600點 量能創6月以來新高

台股11日在台積電大漲近2%帶動下，站上10600點整數關卡，量能則爆出6月以來新大量。（中央社檔案照片）

（中央社記者韓婷婷台北11日電）美國暫停對墨西哥加徵關稅，讓全球資本市場鬆口氣，多頭趁勢強攻，台股也在台積電大漲近2%帶動下，站上10600點整數關卡，量能則爆出6月以來新大量。

加權股價指數終場上漲41.29點、漲幅0.39%、收在10607.76點、成交值新台幣1219.56億元，與台股連動性高的NASDAQ指數及費城半導體指數聯袂大漲，激勵亞股持續反彈力道，陸股漲幅更達2%，除了具信心指標作用的台積電、大立光走勢亮眼外，5月營收表現凸出的電子股也是市場資金簇擁標的。

分析師表示，台股今天帶量站上10600點，成交值超過1200億元，在市場不確定性陸續消弭下，多方買盤有回籠的跡象，季線10663點將是多頭亟需站上的關鍵位置，若能站穩，配合季線持續上揚，指數可望確認10227點已是波段低點所在。

分析師指出，台股技術面似有轉危為安的跡象，但消息面恐仍成為短線動盪的震央來源，尤其是月底即將在日本舉行的20國集團峰會（G20），美國總統川普及中國大陸國家主席習近平是否能就貿易爭端達成共識，將對市場信心有重大影響，美國聯邦準備理事會（Fed）對於後續是否降息的態度也值得密切關注。（編輯：林沂鋒）1080611