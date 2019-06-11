宏達電雙機攻中階 5G手機明年登場

（中央社記者江明晏台北11日電）宏達電不打高階旗艦市場，今年首度發表新機，以2款中階新機上陣，瞄準萬元上下的主力市場，HTC台灣區總經理陳柏諭看好換機潮，並表示明年宏達電會推出5G手機。

智慧機手機市場競爭，發展陷入瓶頸，導致旗艦機必須推陳出新，各大手機品牌在隱藏式鏡頭、折疊螢幕等戰場相互較勁，也同步推高售價，令消費市場卻步；宏達電今天宣布推出2款新機HTC U19e、HTC Desire 19+，分別聚焦中高階市場與中階市場。

這也是HTC今年首度推出的新機款，HTC台灣區總經理陳柏諭表示，推出時程按照內部規劃腳步，瞄準新台幣1萬元上下，因為這是台灣手機市場最大主力，約占整體市場的4成。

陳柏諭表示，觀察HTC旗艦機包括U11、U Ultra、M10等用戶，就有35萬戶以上要汰舊換新，宏達電也提供更優惠的價格，希望吸引換機潮出籠。

至於下半年是否還有高階旗艦手機，陳柏諭語帶保留表示「均在規劃中」，但他認為，因為明年5G才開台，現在推出旗艦機的定位「很尷尬」，從產品架構上也不合邏輯，因此以類似輕旗艦的方式去推中階市場，也和國際電信商合作推出5G Hub產品，至於是否會在明年台灣5G開台時，有相對應的高階手機，宏達電僅強調，明年會推出5G手機。

針對電信三雄不引進華為新機，陳柏諭表示，市場確實會空一塊，會有不同價格帶的機型去搶，目前還看不出對市場的影響。而展望今年手機市場，他也保守看待，因為系統商、消費者、手機品牌都在觀望後續5G開台表現，目前也密切和系統商測試中。

而針對台灣VR市場，陳柏諭表示，「漸入佳境」，來自於宏達電VR產品鋪貨連鎖IT通路，未來也會和聯強攜手成立電競聯盟，在通路上加強Vive的廣度，也會在教育市場加強和學校的合作，看好vive除了成為教具，也有開發VR內容的廣大需求。

宏達電今天端出2款新機，U19e搭載高通Snapdragon 710八核心64 位元處理器、6吋18：9全螢幕OLED顯示器，內建1200萬像素及2000萬像素的主鏡頭和2400萬及200萬像素前置相機，並主打AI人工智慧相機及全新遊戲助理模式，建議售價新台幣1萬4900元，6月12日起在全台陸續開賣。

另一款新機則是Desire家族新成員HTC Desire 19+，為HTC首款內建3顆主相機鏡頭的智慧型手機，搭載6.2吋手機螢幕、19：9無邊際全螢幕，並以9900元起的售價，瞄準中階市場，預計7月上旬開賣。（編輯：鄭雪文）1080611