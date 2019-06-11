鴻海看貿易衝突嚴峻詭譎 3大對策因應

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）鴻海集團新董事候選人劉揚偉表示，美中貿易衝突「情勢越來越嚴峻、發展詭譎多變」，鴻海透過洞見未來能力等3大對策因應。他並指出，鴻海集團在中國以外產能，可因應美國產品生產需求。

鴻海今天下午在土城總部召開首次自辦法人說明會，4位新任一般董事候選人包括鴻海副總裁兼亞太電信董事長呂芳銘、鴻騰六零八八精密科技（6088.HK）主席盧松青、鴻海S次集團總經理兼京鼎（3413）董事長劉揚偉、工業富聯（601138.SH）副董事長李傑，以及鴻海財務長黃德才共同出席。

談到美中貿易戰，劉揚偉指出，鴻海集團的宗旨是長期、穩定、發展、科技和國際。他指出，美中貿易衝突詭譎，要清楚貿易衝突發展方向，思考的不是短期對策、而是長期對策。

此外劉揚偉指出，鴻海集團的發展方向是「雲移物大智網+機器人」，面對未來新興產業應用。

劉揚偉指出，美中貿易衝突，「情勢越來越嚴峻、發展詭譎多變」，對於因應之道，劉揚偉表示，依照鴻海過去積累的實力，提出包括洞見未來能力、快速敏捷反應能力、以及全球布局在地化生產等3大對策。

洞見未來能力方面，劉揚偉以鴻海轉投資日本夏普（Sharp）為例指出，3年後看到成果，奠定鴻海在日本基礎。此外鴻海集團2017年在美國威州布局，而2年前沒有美中貿易衝突，鴻海就預先在美國布局，因應未來數年後發展，面對美中貿易衝突，這樣的布局顯得非常重要。

在快速敏捷反應部分，劉揚偉指出，鴻海以執行力著稱，具備快速的反應能力，他以蘋果iPad在中國成都廠從無到有為例指出，只花90天工夫。他指出，面對美中貿易衝突，可以將生產鏈快速搬到需要的地方。

至於全球布局在地化生產，劉揚偉表示，這是集團過去20多年來努力的方向，朝向國際化邁進，集團已經陸續在全球16個國家設立生產基地、4個國家設立研發中心。他透露，在中國以外產能，可以因應美國產品生產需求。（編輯：李信寬）1080611