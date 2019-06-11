刻意虛報股利可抵減稅額 罰鍰最高1倍以下

（中央社記者吳佳蓉台北11日電）配合股利所得新制上路，財政部修正「稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表」，明訂股利可抵減稅額錯報的裁罰基準；對計算錯誤等微罪，最高僅罰0.1倍或0.2倍罰鍰，但若刻意虛報，將處最高1倍以下罰鍰。

所得稅制優化方案去年上路，今年5月申報去年所得時適用，稅改重點之一在於廢除兩稅合一設算扣抵制，股利所得課稅改用「二擇一」新制，民眾可選擇將股利所得以單一稅率28%分離計稅，或將股利所得與其他所得合併計稅，但享有股利金額8.5%的可抵減稅額，上限8萬元。

財政部賦稅署說，配合股利新制上路，近日修正「稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表」，根據所得稅法訂出的裁罰倍數上限，更進一步區分不同違章情形之下的裁罰基準，以供稽徵機關參考。

舉例來說，所得稅法規定，錯誤計算股利可抵減稅額，沒有獲配股利卻虛報可抵減稅額，或是虛增領取的股利金額以適用更多可抵減稅額，都屬於違規情形，依法可處1倍以下罰鍰。

「稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表」進一步規定，這類違規案件，如果不是刻意違規，漏稅額或因此多領的退稅金額在新台幣3萬元以下案件，罰0.1倍以下罰鍰，漏稅額或多領的退稅金額超過3萬元案件，則罰0.2倍以下罰鍰，微罪輕罰。但若經稽徵機關查核認定，有故意虛增可抵減稅額情形，則裁罰倍數將直接提高1倍以下，比照所得稅法上限。

賦稅署表示，呼籲民眾不要心存僥倖，國稅局在查核時，會與企業端開出的股利扣繳憑單相互對照，掌握認股利是否有配發、以及金額多寡。

賦稅署說，趁此次修正，也明訂公司分配2018年後所配發的股利，若沒有依規定填發股利憑單，在限期內補報者，將處配發股利金額2%罰鍰，最低不少於1500元，最高不超過3萬元。逾期但自動申報、補發案件，則罰1%罰鍰，最低不少於750元、最高不逾1.5萬元。逾期還未申報案件，則重罰20%罰鍰，金額最低不少於3000元、最高不超過6萬元。

公司、合作社等法人，若以虛偽安排或不正當方式虛增配發給股東的股利，則須處虛增股利金額30%罰鍰，金額最低不少於1.5萬元，最高不超過30萬元。不過，若自動向稽徵機關更正申報，可減半處以15%罰鍰，但罰鍰金額一樣最低不少於1.5萬元，最高不超過30萬元。（編輯：楊凱翔）1080611