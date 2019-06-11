玉晶光4月獲利亮眼賺贏首季 每股純益0.35元
最新更新：2019/06/11 17:06
（中央社記者韓婷婷台北11日電）玉晶光公布4月單月稅後盈餘新台幣3551萬元，每股稅後盈餘（EPS）為0.35元，單月獲利贏過第1季的0.05元，但相對去年同期衰退60%。
光學鏡頭廠玉晶光今天股價強攻上漲停價353元，量能放大到2萬2886張，三大法人買超張數1350張，由於短線股價波動，量能放大達公布注意交易資訊標準。
最新公布財報，4月營收5.33億元，年增3%，月增14.46%，單月稅後盈餘3551萬元，EPS為0.35元；累計前4月稅後盈餘4057萬元，EPS為0.4元。
玉晶光5月營收跳升至7.03億元，攀上6個月來高點，月增31.8%，比去年同期增加34.8%，優於市場預期，激勵今天股價開高大漲，尾盤收在漲停價353元。
玉晶光除了iPhone舊機種出貨明顯成長帶動之外，LED事業部門高毛利率的集魚燈出貨帶來明顯貢獻。至於6月營收仍需觀察，客戶新機種出貨表現將是關鍵。
玉晶光預計6月26日召開股東常會，將通過配發3.5元現金股利議案，盈餘配發率37.3%。玉晶光日前董事會通過擬斥資18.82億元，購置機器設備，以擴充產能，提升產品競爭力。（編輯：郭萍英）1080611