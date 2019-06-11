中油投資澳洲普陸氣田 首船液化天然氣10月抵台

（中央社記者蔡芃敏台北11日電）中油投資澳洲普陸氣田，預估每年可分得18萬噸液化天然氣，提升自有油氣占比約1%，中油指出，第一船液化天然氣預計於10月底抵台，約6萬噸至10萬噸液化天然氣。

中油在2013年投資荷蘭殼牌公司（SHELL）位於西澳大利亞海域的普陸（Prelude）液化天然氣開發案，中油在此案投資占比5%，其他合作公司包括日本INPEX、南韓KOGAS。

普陸海域氣田自去年12月開井生產後，第一船凝結油已在今年3月啟運，而第一船液化天然氣（LNG）已於6月11日由浮式液化天然氣船（FLNG）啟運。在普陸氣田生產高峰期，約可年產360萬噸液化天然氣、40萬噸液化石油氣及130萬噸凝結油。

中油主管指出，第一船液化天然氣預計於10月底運到高雄永安港，首年僅會運一船來台，大約有6萬噸至10萬噸的液化天然氣，將作為發電、民生用。依照中油投資比例，每年可分18萬噸液化天然氣、2萬噸液化石油氣及6.5萬噸凝結油，可提高中油自有油氣占比約1%。

至於液化石油氣及凝結油，中油主管指出，近幾年將先交由經營人轉售，中油僅收取貨款，未來則依市場價格，再做決定。

值得注意的是，普陸氣田採浮式液化天然氣船，結合天然氣接收、處理、分離、液化、儲存及輸出等作業於一船，將停泊於普陸氣田海上長達25年，以進行礦區液化天然氣、液化石油氣及凝結油的生產及運輸。

中油表示，未來仍將於新南向國家及其他具油氣潛能地區，拓展國際油氣探採業務，藉此擴增自有油源，穩定能源供應。（編輯：楊凱翔）1080611