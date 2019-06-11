上市櫃首季大陸及海外投資收益同步衰退

（中央社記者潘姿羽台北11日電）金管會統計，截至今年第1季，上市櫃公司海外累計投資金額合計新台幣6兆5569億元，不過首季因市場價格競爭、銷售下滑等因素，投資利益較去年同期減少250億元，也是近3年同期首次獲利衰退。

金管會今天公布國內上市櫃公司海外及大陸投資情形，海外投資方面，截至今年第1季，上市櫃公司共計1273家赴海外投資，占全體上市櫃公司約8成，且因上市櫃公司基於海外子公司的營運資金需求及增加營運據點，累計投資金額持續成長，增至6兆5569億元，較107年底增加213億元。

金管會進一步說明，今年第1季的海外投資，上市、上櫃公司皆以半導體業投資金額較大。

值得注意的是，今年第1季上市櫃公司投資合計利益776億元，較去年第1季減少250億元；金管會官員解釋，上市公司獲利減少，是因為原料上漲及市場價格競爭，上櫃公司則是受到客戶庫存調整以及銷售量下滑因素，導致獲利衰退。

至於大陸投資，金管會指出，上市櫃公司累計投資合計2兆5034億元，較107年底增加41億元，主要是基於營運策略考量增設大陸子公司，或是因應子公司業務拓展資金需求，因而增加大陸投資金額，上市、上櫃公司分別以電腦及週邊設備業、電子零組件業投資金額較大。

金管會表示，上市櫃公司首季投資損益的表現，合計利益365億元，較107年第1季減少28億元，其中上市公司本期投資利益較去年同期減少36億元，主要是半導體業因通訊產品需求減緩轉趨保守。

另外，上市、上櫃公司投資收益累計匯回金額分別為4154億元及349億元，累計匯回金額較107年底增加39億元，金管會說明，主要是配合集團資金規劃或策略考量，將盈餘或處分股權款項匯回所致；上市、上櫃公司分別以橡膠工業、電子零組件業匯回金額較大。（編輯：趙蔚蘭）1080611