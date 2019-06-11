更多編輯台推薦新聞：
肯德基響應限塑 即日起不提供塑膠吸管
生活

肯德基響應限塑 即日起不提供塑膠吸管

全球最貴畫作達文西救世主 傳擺在沙烏地王儲遊艇
文化

全球最貴畫作達文西救世主 傳擺在沙烏地王儲遊艇

反送中遊行震撼後 香港加油成微博禁詞
兩岸

反送中遊行震撼後 香港加油成微博禁詞

專題／有線電視山雨欲來 恐掀另一場斷訊風暴

專題／有線電視山雨欲來 恐掀另一場斷訊風暴

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

放款中小企業達成率不到1成 3公股行庫貢獻墊底

最新更新：2019/06/11 21:55

（中央社記者潘姿羽台北11日電）金管會今天指出，累計1至4月國銀中小企業放款餘額較去年底成長新台幣253億元，不過距離年度目標2700億元落差甚大，達成率不到1成，而且放款減少的前3大銀行均為公股行庫。

行政院長蘇貞昌曾公開表示，中小企業對台灣貢獻非常大，應改善中小企業向銀行融資不易的情況，鼓勵銀行貸款給中小企業。

金管會4月26日召開「本國銀行總經理第47次業務聯繫會議」，會中便訂定今年對中小企業放款餘額增加2700億元的目標，而後也定期公布辦理進度。

金管會今天表示，截至4月底，本國銀行對中小企業放款餘額達6兆4633億元，較上月底增加257.55億元，今年1至4月對中小企業放款餘額則較去年底成長253億元，對照2700億元的年度目標，達成率為9.37%。

據金管會統計，4月底對中小企業放款較去年底增加的前3名，依序是國泰世華增加154億元、中信增加116億元、合庫增加104億元；減少前3名依序是華南銀行、彰化銀行與兆豐銀行，分別減少192億元、110億元及108億元，且均為公股行庫。

官員表示，銀行每個月會有新客戶，也有些客戶還款，有進有出，目前觀察趨勢，中小企業放款成長有著正向發展，儘管目標達成率不高，現在還只是上半年，未來會持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要營運資金，營造有利中小企業的融資環境。

金管會也提供最新資料，4月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為61.72%，占民營企業放款餘額比率為64.49%，分別較上月底的比率增加0.59個百分點及0.45個百分點，而4月底中小企業放款的平均逾期放款比率為0.43％，也較上月底微降。（編輯：楊凱翔）1080611

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報