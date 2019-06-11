放款中小企業達成率不到1成 3公股行庫貢獻墊底

（中央社記者潘姿羽台北11日電）金管會今天指出，累計1至4月國銀中小企業放款餘額較去年底成長新台幣253億元，不過距離年度目標2700億元落差甚大，達成率不到1成，而且放款減少的前3大銀行均為公股行庫。

行政院長蘇貞昌曾公開表示，中小企業對台灣貢獻非常大，應改善中小企業向銀行融資不易的情況，鼓勵銀行貸款給中小企業。

金管會4月26日召開「本國銀行總經理第47次業務聯繫會議」，會中便訂定今年對中小企業放款餘額增加2700億元的目標，而後也定期公布辦理進度。

金管會今天表示，截至4月底，本國銀行對中小企業放款餘額達6兆4633億元，較上月底增加257.55億元，今年1至4月對中小企業放款餘額則較去年底成長253億元，對照2700億元的年度目標，達成率為9.37%。

據金管會統計，4月底對中小企業放款較去年底增加的前3名，依序是國泰世華增加154億元、中信增加116億元、合庫增加104億元；減少前3名依序是華南銀行、彰化銀行與兆豐銀行，分別減少192億元、110億元及108億元，且均為公股行庫。

官員表示，銀行每個月會有新客戶，也有些客戶還款，有進有出，目前觀察趨勢，中小企業放款成長有著正向發展，儘管目標達成率不高，現在還只是上半年，未來會持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要營運資金，營造有利中小企業的融資環境。

金管會也提供最新資料，4月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為61.72%，占民營企業放款餘額比率為64.49%，分別較上月底的比率增加0.59個百分點及0.45個百分點，而4月底中小企業放款的平均逾期放款比率為0.43％，也較上月底微降。（編輯：楊凱翔）1080611