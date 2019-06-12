台北國際智慧機械展報名開跑 8月底前早鳥優惠

（中央社記者廖禹揚台北12日電）2020年台北國際智慧機械暨智慧製造展（iMTduo）規劃明年5月在台北登場，即日起開放廠商報名參展，8月底前報名還可享早鳥優惠。

中華民國對外貿易發展協會與機械公會共同主辦的數控機械展在2018年改名為智慧機械暨智慧製造展，瞄準全球工業4.0浪潮，更聚焦工業物聯網及AI創新生態，特別另設工業物聯網與AI創新生態，以及智慧設備與製造展區。

外貿協會表示，展覽也延續人才向下紮根精神，促進產業永續發展，並與產、學、研各單位合作，設置教育與研發展區，展現台灣創新軟實力。

轉型後的智慧機械暨智慧製造展2年一度舉行，今年預計招募250家廠商、展出1050個攤位，較去年的237家、1019攤位規模更大。根據外貿協會統計，去年參展人次達1萬940人。

外貿協會並表示，為提高廠商參展效益，主辦單位將以全球機械業、工業、製造業市場為基礎，前往中國國際機床展（CIMT）及漢諾威歐洲工具機展（EMO）等國際展覽推廣，結合平面、網路、社群等行銷管道，進行國內外宣傳，並精準洽邀設備進口商與終端產業買主，協助廠商提升品牌形象、擴大業務、拓展全球市場。

2020年智慧機械暨智慧製造展將於明年5月6日至9日在南港展覽館一館登場，即日起開放廠商報名，8月底前報名享有8折優惠。（編輯：鄭雪文）1080612